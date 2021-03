Covid, Governo verso una nuova stretta in tutta Italia: oggi la decisione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Covid, Governo verso una stretta in tutta Italia: oggi le nuove misure Il Governo è pronto a varare nuove misure per contenere il Coronavirus, che andranno a rafforzare quelle entrate in vigore solo quattro giorni fa, il 6 marzo, per essere effettive già dal fine settimana del 13 e 14 marzo. Il Cts ieri ha messo chiaramente in evidenza che le regole vigenti sono insufficienti a tracciare e contenere la diffusione del virus nelle sue varianti, con alcune province – come quella di Brescia – in cui la situazione negli ospedali è nuovamente critica. Da un lato, è necessario abbassare la soglia per passare in zona rossa: gli scienziati hanno imposto quella di 250 casi ogni 100mila abitanti. Dall’altro, è importante anche limitare gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021)unainle nuove misure Ilè pronto a varare nuove misure per contenere il Coronavirus, che andranno a rafforzare quelle entrate in vigore solo quattro giorni fa, il 6 marzo, per essere effettive già dal fine settimana del 13 e 14 marzo. Il Cts ieri ha messo chiaramente in evidenza che le regole vigenti sono insufficienti a tracciare e contenere la diffusione del virus nelle sue varianti, con alcune province – come quella di Brescia – in cui la situazione negli ospedali èmente critica. Da un lato, è necessario abbassare la soglia per passare in zona rossa: gli scienziati hanno imposto quella di 250 casi ogni 100mila abitanti. Dall’altro, è importante anche limitare gli ...

