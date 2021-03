Chi Sono i Maneskin Sanremo 2021: Nomi, Componenti, Età, Instagram, Zitti e Buoni (Di mercoledì 10 marzo 2021) I Maneskin Sono una band musicale italiana attiva dal 2015. I Componenti, tutti di Roma, Sono il leader Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batteirista Ethan Torchio. I Maneskin hanno raggiunto la fama nel 2017 grazie alla vittoria del programma X-Factor e nel 2021 con la vittoria del 71° Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni. Chi Sono i Maneskin? Nome d’arte: Maneskin Nomi: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio Età: 21 (Damiano), 20 (Victoria), 19 (Thomas), 20 (Ethan) Date di nascita: tra il 1999 e il 2001 Luogo di nascita: Roma (tutti) Professione: cantanti, musicisti Profilo ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Iuna band musicale italiana attiva dal 2015. I, tutti di Roma,il leader Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batteirista Ethan Torchio. Ihanno raggiunto la fama nel 2017 grazie alla vittoria del programma X-Factor e nelcon la vittoria del 71° Festival dicon il brano. Chi? Nome d’arte:: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio Età: 21 (Damiano), 20 (Victoria), 19 (Thomas), 20 (Ethan) Date di nascita: tra il 1999 e il 2001 Luogo di nascita: Roma (tutti) Professione: cantanti, musicisti Profilo ...

