Capcom avrebbe costretto gli impiegati a lavorare in ufficio dopo l' attacco hacker nonostante l' emergenza COVID-19

(Di mercoledì 10 marzo 2021) All'inizio di gennaio, con il Giappone che ha registrato tantissimi casi di-19, il primo ministro Yoshihide Suga ha dichiarato lo stato diper un certo numero di prefetture, tra cui Osaka. Come parte di questa dichiarazione, il governo ha chiesto ai dipendenti delle aziende dida casa o di limitare il numero di dipendenti in. Secondo Business Journal, anche quando è stato dichiarato lo stato dii dipendenti ad andare ain. Questo report segnala le "condizioni effettive" per gli sviluppatori presso l'azienda. La pubblicazione aggiunge che, sebbene le denunce non siano una chiara violazione del Labour Standards Act del paese, illustrano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Capcom avrebbe

Nerdmovieproductions

Resident Evil Village sarà l'ottavo capitolo di una delle saghe survival horror di maggior successo della storia, e come tale gli sviluppatori di casaavevano promesso che il giocoavuto delle scene profondamente orrorifiche, e quindi intrise di violenza e bagnate da tanto, tantissimo sangue. Ma sembra che questo non sarà vero per il ...... ovvero Dan Hibiki : una scelta curiosa, se non addirittura coraggiosa, quella di, di ... Non nascondiamo che eravamo timorosi anche noi della scelta, unendoci inoltre al coro di chi...In seguito all'attacco hacker subito da Capcom, la società avrebbe costretto gli impiegati a lavorare in ufficio nonostante l'emergenza COVID-19.Non solo Monster Hunter Rise: su Nintendo Switch nel corso dell'estate arriverà anche Stories 2, che si preannuncia molto ricco sul piano dei contenuti.