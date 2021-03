ATP Doha 2021: Roger Federer, ritorno sudato e vittorioso. Evans si arrende dopo quasi due ore e mezza (Di mercoledì 10 marzo 2021) 405 giorni. Tanti ne erano passati dall’ultimo match ufficiale di Roger Federer, quello contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Lo svizzero è tornato, ma non ha vita facile contro il britannico Daniel Evans, per tutti Dan. 7-6(8) 3-6 7-5 in 2 ore e 24 minuti: questo il risultato finale di fronte ai meno di 2000 spettatori autorizzati a entrare sul campo centrale di Doha. Per l’elvetico si è trattato dell’accoppiamento forse più complicato possibile, perché con Evans ci si era allenato nelle scorse settimane, sul percorso verso questo pomeriggio nel Qatar in cui tutti gli occhi del mondo del tennis sono stati puntati su un uomo di 39 anni che è tra i pochissimi ad aver giocato in quattro decadi diverse. Ai quarti di finale Federer affronterà il georgiano Nikoloz ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) 405 giorni. Tanti ne erano passati dall’ultimo match ufficiale di, quello contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. Lo svizzero è tornato, ma non ha vita facile contro il britannico Daniel, per tutti Dan. 7-6(8) 3-6 7-5 in 2 ore e 24 minuti: questo il risultato finale di fronte ai meno di 2000 spettatori autorizzati a entrare sul campo centrale di. Per l’elvetico si è trattato dell’accoppiamento forse più complicato possibile, perché conci si era allenato nelle scorse settimane, sul percorso verso questo pomeriggio nel Qatar in cui tutti gli occhi del mondo del tennis sono stati puntati su un uomo di 39 anni che è tra i pochissimi ad aver giocato in quattro decadi diverse. Ai quarti di finaleaffronterà il georgiano Nikoloz ...

