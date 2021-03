«Anni ‘20», la nuova sfida informativa di Rai2 è sul campo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Anni '20, Francesca Parisella e alcuni inviati Rai2 non rinuncia all’ardua sfida del prime time informativo e ci prova ancora. Sempre al giovedì. Stavolta però con un programma di inchieste sul campo: Anni ‘20. Il nuovo magazine debutterà domani – 11 marzo – con la conduzione di Francesca Parisella (già inviata per Matrix e Quarta Repubblica) e con l’ambizione di raccontare al pubblico la realtà del nuovo decennio. L’esperimento, destinato sulla carta a durare fino a metà luglio, arriva dopo la debacle di Seconda Linea, il talk show di Alessandro Giuli e Francesca Fagnani chiuso dopo sole due puntate per ascolti deludenti. Ad Anni ‘20, Francesca Parsisella proverà a raccontare gli aspetti più interessanti e controversi di questo decennio apertosi con il dramma del Covid; l’obiettivo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 marzo 2021)'20, Francesca Parisella e alcuni inviatinon rinuncia all’arduadel prime time informativo e ci prova ancora. Sempre al giovedì. Stavolta però con un programma di inchieste sul‘20. Il nuovo magazine debutterà domani – 11 marzo – con la conduzione di Francesca Parisella (già inviata per Matrix e Quarta Repubblica) e con l’ambizione di raccontare al pubblico la realtà del nuovo decennio. L’esperimento, destinato sulla carta a durare fino a metà luglio, arriva dopo la debacle di Seconda Linea, il talk show di Alessandro Giuli e Francesca Fagnani chiuso dopo sole due puntate per ascolti deludenti. Ad‘20, Francesca Parsisella proverà a raccontare gli aspetti più interessanti e controversi di questo decennio apertosi con il dramma del Covid; l’obiettivo ...

