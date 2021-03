Un punto sui ritardi nelle consegne dei vaccini contro Covid-19 (Di martedì 9 marzo 2021) (foto: hakan german via Pixabay)Avevamo previsto che ci sarebbe voluto del tempo per realizzare vaccini anti Covid sicuri ed efficaci contro il nuovo coronavirus e anche che la distribuzione dei prodotti e l’organizzazione della campagna vaccinale non sarebbero state semplici. Forse avevamo considerato meno la possibilità di ritardi nella consegna delle dosi, che invece potrebbero avere un peso. Oggi, infatti, arriva una nuova notizia sulle difficoltà di approvvigionamento e stavolta è il turno del vaccino di Johnson&Johnson, in singola dose, già autorizzato dalla Fda statunitense che potrebbe essere approvato l’11 marzo 2021 anche dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Ma l’azienda Johnson&Johnson non è l’unica: in precedenza anche Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca hanno annunciato rallentamenti ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) (foto: hakan german via Pixabay)Avevamo previsto che ci sarebbe voluto del tempo per realizzareantisicuri ed efficaciil nuovo coronavirus e anche che la distribuzione dei prodotti e l’organizzazione della campagna vaccinale non sarebbero state semplici. Forse avevamo considerato meno la possibilità dinella consegna delle dosi, che invece potrebbero avere un peso. Oggi, infatti, arriva una nuova notizia sulle difficoltà di approvvigionamento e stavolta è il turno del vaccino di Johnson&Johnson, in singola dose, già autorizzato dalla Fda statunitense che potrebbe essere approvato l’11 marzo 2021 anche dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Ma l’azienda Johnson&Johnson non è l’unica: in precedenza anche Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca hanno annunciato rallentamenti ...

