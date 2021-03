Tunisia – Affonda barcone con oltre 150 persone: recuperati 14 morti (Di martedì 9 marzo 2021) La tragedia si è consumata nelle scorse al largo della Tunisia dove sono accorse le motovedette della guardia costiera di Tunisi. Secondo le autorità locali, i piccoli facevano parte di un gruppo di migranti composto da oltre 150 persone che erano appena salpate dalle coste nord africane. In salvo 139 superstiti del naufragio, 14 i Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) La tragedia si è consumata nelle scorse al largo delladove sono accorse le motovedette della guardia costiera di Tunisi. Secondo le autorità locali, i piccoli facevano parte di un gruppo di migranti composto da150che erano appena salpate dalle coste nord africane. In salvo 139 superstiti del naufragio, 14 i

