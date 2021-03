Torta senza latte, uova e burro: un dolce super leggero! (Di martedì 9 marzo 2021) Come fare una Torta senza latte, uova e burro. D’accordo, siamo a Natale e alla dieta penseremo dopo le feste, ma intanto può essere utile rammentare a nei stessi che dieta non vuol dire necessariamente doversi privare di qualunque piacere culinario. Credit foto canale Youtube Uccia 3000 In particolare non vuol dire che si debba rinunciare del tutto ai dolci (per alcune persone si tratta di una rinuncia addirittura impensabile). Il punto è che c’è modo e modo di preparare i dolci. Quello che ti proponiamo qui di seguito è un dolce che coniuga la fragranza, il gusto e la bontà con un numero ragionevolmente basso di calorie. Si tratta di una Torta senza latte, senza uova e senza ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 9 marzo 2021) Come fare una. D’accordo, siamo a Natale e alla dieta penseremo dopo le feste, ma intanto può essere utile rammentare a nei stessi che dieta non vuol dire necessariamente doversi privare di qualunque piacere culinario. Credit foto canale Youtube Uccia 3000 In particolare non vuol dire che si debba rinunciare del tutto ai dolci (per alcune persone si tratta di una rinuncia addirittura impensabile). Il punto è che c’è modo e modo di preparare i dolci. Quello che ti proponiamo qui di seguito è unche coniuga la fragranza, il gusto e la bontà con un numero ragionevolmente basso di calorie. Si tratta di una...

