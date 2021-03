TIM, accordo con sindacati per 1.300 uscite volontarie (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – TIM ha siglato un importante accordo con i sindacati per incentivare 1.300 uscite volontarie quest’anno, cui si aggiunge la mobilità volontaria per altri 170 lavoratori. Le uscite ammonterebbero a circa il 3% dei 42.600 dipendenti presenti in Italia e verrebbero attuati attraverso uno schema di prepensionamento. Per i lavoratori vicini al pensionamento la garanzia di uscire con 5 anni e mezzo di anticipo senza decurtazione dell’assegno pensionistico. L’accordo – cui hanno aderito Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil – va letto alla luce del cambio del mix generazionale, in attesa del Piano industriale ed alla luce delle prospettive offerte dal progetto rete unica, che indubbiamente richiederà competenze distintive sul digitale. “Resta fermo che per noi la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – TIM ha siglato un importantecon iper incentivare 1.300quest’anno, cui si aggiunge la mobilità volontaria per altri 170 lavoratori. Leammonterebbero a circa il 3% dei 42.600 dipendenti presenti in Italia e verrebbero attuati attraverso uno schema di prepensionamento. Per i lavoratori vicini al pensionamento la garanzia di uscire con 5 anni e mezzo di anticipo senza decurtazione dell’assegno pensionistico. L’– cui hanno aderito Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil – va letto alla luce del cambio del mix generazionale, in attesa del Piano industriale ed alla luce delle prospettive offerte dal progetto rete unica, che indubbiamente richiederà competenze distintive sul digitale. “Resta fermo che per noi la ...

