Tabellone Atp Santiago 2021: presenti Caruso, Mager e Cecchinato (Di martedì 9 marzo 2021) Il Tabellone principale dell’Atp di Santiago 2021, in programma da lunedì 8 a domenica 14 marzo. Salvatore Caruso, Gianluca Mager e Marco Cecchinato sono gli italiani presenti in main draw, il primo dei quali testa di serie numero 6 del torneo cileno. Cristian Garin, Benoit Paire e Pablo Andujar rappresentano invece le prime 3 teste di serie dell’evento sudamericano. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’Atp di Santiago, gradualmente aggiornati. Tabellone ATP Santiago 2021 PRIMO TURNO (1) Garin bye (Q) Tabilo b. Kovalik 6-1 0-6 6-4 (Q) Varillas b. J. Sousa 6-4 6-1 (7) Coria b. Mager 4-6 7-6(4) 7-6(4) (3) Andujar bye Galan b. Altmaier 7-6(5) 3-6 7-5 (WC) Lama vs (WC) J. M. ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Ilprincipale dell’Atp di, in programma da lunedì 8 a domenica 14 marzo. Salvatore, Gianlucae Marcosono gli italianiin main draw, il primo dei quali testa di serie numero 6 del torneo cileno. Cristian Garin, Benoit Paire e Pablo Andujar rappresentano invece le prime 3 teste di serie dell’evento sudamericano. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’Atp di, gradualmente aggiornati.ATPPRIMO TURNO (1) Garin bye (Q) Tabilo b. Kovalik 6-1 0-6 6-4 (Q) Varillas b. J. Sousa 6-4 6-1 (7) Coria b.4-6 7-6(4) 7-6(4) (3) Andujar bye Galan b. Altmaier 7-6(5) 3-6 7-5 (WC) Lama vs (WC) J. M. ...

