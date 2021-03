Sebastian Vettel ha fame di vittorie | “Posso vincere il quinto titolo”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 marzo 2021)è pronto al debutto in Formula Uno con il team Aston Martin. Dopo un 2020 da separato in casa, il quattro volte campione del mondo punta acon la scuderia britannica.: ilè possibile? Dopo aver disputato sei stagioni con la scuderia Ferrari, il tedesco è pronto per il nuovo capitolo della sua carriera. Nuovo capitolo che porta il nome di Aston Martin, team che ritorna in F1 dopo oltre sessant’anni di assenza. Il 2020 è stato un anno difficile per l’ex pilota Red Bull, costretto a disputare un campionato da separato in casa. La Ferrari infatti, aveva annunciato il non rinnovo del pilota prima dell’inizio della stagione con conseguente annuncio di Carlos Sainz come nuova guida del team. Lawrence Stroll ha ...