(Di mercoledì 10 marzo 2021) Clamorose le parole dia Sky nel dopo partita tra Juventus e Porto. Dopo l’eliminazione a sorpresa dei bianconeri si discute molto del futuro dei bianconeri. Al tavolo vi sono Del Piero, Capello, Costacurta e lo stesso. Proprio quest’ultimo ha gettato una vera e propria bomba: “Cristianoè un’operazione fallimentare”. Si riferisce chiaramente al fatto cheè arrivato alla Juventus per vincere la Champions League ed i risultati sono addirittura peggiori di quella che era la squadra di Massimiliano Allegri. “E’ stato giusto cambiare Allegri – sottolinea invece Capello – però si deve vedere quello che è stato fatto”. Adesso la Juventus è stata eliminata dalla Champions League, si trova a dieci punti di distacco dall’Inter capolista in Serie A ed una finale di Coppa Italia da giocare. ...

Advertising

zazoomblog : SCONCERTI A SKY Dichiarazione shock: “Ronaldo è un…” - #SCONCERTI #Dichiarazione #shock: -

Ultime Notizie dalla rete : SCONCERTI SKY

Juventus News 24

"È un linguaggio legato ai doveri di una società quotata in Borsa " ha sottolineato l'editorialista del Corriere della Sera Mario" ma fa un effetto cupo anche solo leggere scenari del ...A riferirlo èSport. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Espulsione Insigne,: "Errore che il capitano di una grande squadra non dovrebbe mai fare" Infortunio Mertens: ...Clamorose le parole di Sconcerti a Sky nel dopo partita tra Juventus e Porto. Dopo l'eliminazione a sorpresa dei bianconeri si discute molto del futuro ...Perché nei prossimi 8 giorni la Fiorentina si giocherà molto del suo futuro Uno, a volte anche due o tre errori a partita. Non staremo qua a fare l’elenco che va dal 4-3 in casa dell’Inter fino alla g ...