Riconoscimento inabilità lavorativa nel pubblico impiego | si ha diritto alla pensione prima dei 67 anni?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riconoscimento inabilità

Disabili.com

... contratti di solidarietà; assistenza antitubercolare; invalidità eindennizzate con ... ilavviene comunque in automatico, salva la facoltà per l'interessato di rinuncia . ...... ildella maggiorazione avverrà in via provvisoria , in attesa della conclusione ... Se lo stato dinon viene confermato si procederà alla reiezione della domanda di ...