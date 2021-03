Pochettino: “Neymar non ce la fa per il Barcellona. Guai a pensare di essere già qualificati” (Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha commentato in conferenza stampa i temi alla vigilia della sfida contro il Barcellona di domani sera. Queste le sue parole: “Neymar non ci sarà domani sera. Non può riprendere a giocare per il momento. Non è una decisione, è un fatto, una realtà. Non può giocare. Si è impegnato molto per essere pronto, non solo per questa partita. Tutto lo staff lo ha aiutato, peccato perché era molto motivato ad aiutare la squadra”. Sul Barcellona: “pensare di essere già qualificati sarebbe un’autogol clamoroso. Noi dobbiamo pensare a gare per gara, giocare per vincere, come se si partisse da 0-0. Ovvio, abbiamo un ottimo vantaggio, ma a questi livelli, con questi fuoriclasse, un episodio può cambiare ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico del PSG, Mauricio, ha commentato in conferenza stampa i temi alla vigilia della sfida contro ildi domani sera. Queste le sue parole: “non ci sarà domani sera. Non può riprendere a giocare per il momento. Non è una decisione, è un fatto, una realtà. Non può giocare. Si è impegnato molto perpronto, non solo per questa partita. Tutto lo staff lo ha aiutato, peccato perché era molto motivato ad aiutare la squadra”. Sul: “digiàsarebbe un’autogol clamoroso. Noi dobbiamoa gare per gara, giocare per vincere, come se si partisse da 0-0. Ovvio, abbiamo un ottimo vantaggio, ma a questi livelli, con questi fuoriclasse, un episodio può cambiare ...

