Llorente: “Con l’Udinese ottimo feeling. C’è un grande gruppo” (Di martedì 9 marzo 2021) Contro il Sassuolo, Fernando Llorente ha siglato il suo primo gol con la maglia dell’Udinese. L’attaccante spagnolo, ex Juventus e Napoli, ha parlato della sua nuova avventura in Friuli nell’intervista rilasciata a UdineseTv. Queste le sue parole: “Sono molto contento del gol segnato contro il Sassuolo. Ci tenevo tanto a segnare. Mi sono trovato benissimo a Udine da subito. La società è ottima, con delle fantastiche strutture e mi mancava solo il goal. Sono contento di aver aiutato la squadra, era una partita importante per noi per allontanarci dalla zona calda. Adesso siamo un po’ più tranquilli ma dobbiamo continuare a vincere per dimostrare dove possiamo arrivare. Fin da subito c’è stato un ottimo feeling con la società. Mi sono sentito a casa fin dai primi istanti. Mi avevano raccontato che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Contro il Sassuolo, Fernandoha siglato il suo primo gol con la maglia del. L’attaccante spagnolo, ex Juventus e Napoli, ha parlato della sua nuova avventura in Friuli nell’intervista rilasciata a UdineseTv. Queste le sue parole: “Sono molto contento del gol segnato contro il Sassuolo. Ci tenevo tanto a segnare. Mi sono trovato benissimo a Udine da subito. La società è ottima, con delle fantastiche strutture e mi mancava solo il goal. Sono contento di aver aiutato la squadra, era una partita importante per noi per allontanarci dalla zona calda. Adesso siamo un po’ più tranquilli ma dobbiamo continuare a vincere per dimostrare dove possiamo arrivare. Fin da subito c’è stato uncon la società. Mi sono sentito a casa fin dai primi istanti. Mi avevano raccontato che ...

