Lara Lugli | «Io | pallavolista incinta Mi hanno tolto lo stipendio e chiesto i danni»

(Di martedì 9 marzo 2021) Una richiesta di risarcimento per essere rimasta incinta. Ebbene sì, questa è stata l’incredibile risposta che la pallavolista Lara Lugli ha ricevuto dalla sua ex squadra, la Volley Pordenone, alla quale aveva chiesto per vie legali uno stipendio che le spettava per contratto. «Il 10 marzo 2019 ho comunicato alla società la mia gravidanza e abbiamo risolto il contratto», rivela la giocatrice in un lungo post social. «L’8 aprile purtroppo ho perso il bambino a causa di un aborto spontaneo. Questa è la breve storia triste».