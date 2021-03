Il nuovo Brunetta prova a far pace con i sindacati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ascoltandolo qualcuno ha seriamente pensato che fosse l’imitazione di Crozza che gli faceva dire il contrario di quanto ha sempre sostenuto. E invece pare proprio che fosse Renato Brunetta a presentare le sue linee programmatiche in audizione alle commissioni Lavoro e Affari costituzionali di Camera e Senato per il suo ritorno al ministero della Pubblica amministrazione dieci anni dopo aver coniato l’espressione «fannulloni». In realtà qualche parola d’ordine è rimasta – «punizione», «premialità» – ma il Brunetta del governo Draghi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ascoltandolo qualcuno ha seriamente pensato che fosse l’imitazione di Crozza che gli faceva dire il contrario di quanto ha sempre sostenuto. E invece pare proprio che fosse Renatoa presentare le sue linee programmatiche in audizione alle commissioni Lavoro e Affari costituzionali di Camera e Senato per il suo ritorno al ministero della Pubblica amministrazione dieci anni dopo aver coniato l’espressione «fannulloni». In realtà qualche parola d’ordine è rimasta – «punizione», «premialità» – ma ildel governo Draghi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Frankinoto : RT @erretti42: Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuovo Governo… - MauroCapozza : RT @erretti42: Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuovo Governo… - Gb13Giovanna : RT @erretti42: Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuovo Governo… - ciampicuc : RT @erretti42: Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuovo Governo… - ANTEO17 : RT @erretti42: Cassese non aveva detto che la PA era perfettamente in grado di gestire il Recovery plan. E allora come mai il nuovo Governo… -