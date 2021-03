I Maneskin annunciano 2 date nei palazzetti italiani (Di martedì 9 marzo 2021) I Maneskin primi classificati a Sanremo 2021 con la loro Zitti e Buoni annunciano le prime date del tour in due fra i più importanti palazzetti italiani. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan porteranno la loro strabiliante carica live sui palchi del Palazzo dello Sport di Roma Martedì 14 Dicembre e del Mediolanum Forum di Assago (MI) Sabato 18 Dicembre. Il debutto nei palazzi sarà l`occasione per presentare il secondo album della band "Teatro D`Ira - Vol. I" Nel disco è contenuto "Zitti e Buoni" inedito portato a Sanremo interamente scritto e composto dai Måneskin, dalle sonorità crude e distorte, e con un graffio rock che caratterizza l`attitudine della band. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo dna, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l`Italia e l`Europa nel primo lungo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 marzo 2021) Iprimi classificati a Sanremo 2021 con la loro Zitti e Buonile primedel tour in due fra i più importanti. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan porteranno la loro strabiliante carica live sui palchi del Palazzo dello Sport di Roma Martedì 14 Dicembre e del Mediolanum Forum di Assago (MI) Sabato 18 Dicembre. Il debutto nei palazzi sarà l`occasione per presentare il secondo album della band "Teatro D`Ira - Vol. I" Nel disco è contenuto "Zitti e Buoni" inedito portato a Sanremo interamente scritto e composto dai Måneskin, dalle sonorità crude e distorte, e con un graffio rock che caratterizza l`attitudine della band. Un brano carico che ha la dimensione live nel suo dna, quella di cui gli artisti si sono nutriti attraversando l`Italia e l`Europa nel primo lungo ...

