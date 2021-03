Fattoria lager nel Messinese | sequestrati 58 capi di bestiame

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) PALERMO – Capi di bestiame uccisi con strumenti non regolari che provocavano loro gravi sofferenze, poi la macellazione e la conservazione delle carni in celle frigorifere sprovviste dei requisiti minimi richiesti. La guardia di finanza di Taormina, in provincia di Messina, ha sequestrato un mattatoio clandestino a Mongiuffi Melia, e un allevamento di suini, ovini e caprini autorizzato solo in parte: entrambi erano privi di qualsiasi documentazione sanitaria.