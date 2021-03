”De Laurentiis ed Allegri si sono sentiti” | la confessione del tecnico

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Galeone su Allegri: 'Ha detto di no a quattro big europee. Napoli? De Laurentiis lo ama molto' - junews24com : Galeone non ha dubbi: «Ha rifiutato top club, ma De Laurentiis lo ama» - - CalcioWeb : @sscnapoli, #Galeone sgancia la bomba sul futuro di #Allegri - Enzovit : Galeone su Allegri: 'De Laurentiis lo stima molto e...' - 100x100Napoli : Giovanni #Galeone parla di #Allegri e della stima reciproca con #DeLaurentiis. -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Allegri

...Deama molto Max e so per certo che qualche volta si sono sentiti, c'è stima reciproca' - ha rivelato Galeone ai microfoni di Radio Kiss Kiss - . AAA, allenatore cercasi: daa ...ha un debole per Marek, lo voleva con sé al Milan e alla Juve. Se Delo richiamasse credo che non saprebbe dirgli di no. Vederlo con un ruolo dirigenziale al Napoli sarebbe bello,..." Allegri in panchina ed un ritorno di Hamsik in azzurro? Mister Allegri ha sempre avuto un debole per Marek. Lo voleva già al Milan prima e alla Juventus dopo. Se De Laurentiis lo richiamasse, credo ...Il mentore dell'allenatore livornese a Radio Kiss Kiss: "Rientrerà perché adesso ha voglia di farlo. Napoli? De Laurentiis lo ama" ...