Covid | Crisanti invoca la stretta | «Nei focolai chiudere tutto come a Codogno Serve un piano contro le varianti»

(Di martedì 9 marzo 2021) È atteso per oggi il nuovo documento del Comitato tecnico scientifico, il team di esperti che si è riunito stamattina per dare un parere sulla gestione delledel Coronavirus (che poi spetterà al governo seguire o meno). Andrea, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia di Padova, concorda sulla necessità di misure più restrittive. Sopratperché non si può vaccinare «mentre c’è un’elevata trasmissione virale»: in quel modo, dice, si «favorirebbe l’emergere diresistenti». Nonostante l’arma «formidabile» del vaccino, infatti, esiste una «minaccia dipotenzialmente resistenti al vaccino». In quel caso, laddove si manifesteranno cluster, «bisogna, perché ...

Advertising

fanpage : Il generale Figliuolo, “in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” sulla logistica. Il duro attacco d… - agilex2 : Covid, Crisanti (sempre sia lodato) sconfortato di fronte alla strage: «Ci sono posti nel mondo che hanno fatto m… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Crisanti: 'Improponibile un altro lockdown, serve un piano nazionale preciso' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Crisanti: 'Improponibile un altro lockdown, serve un piano nazionale preciso' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Crisanti: 'Improponibile un altro lockdown, serve un piano nazionale preciso' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

Per questo credo che il provvedimento sul tavolo del Cts vada nella direzione giusta, cercare di spegnere la trasmissione e cercare di vaccinare più persone possibili ", ha spiegato. ...... potenzialmente, potrebbero risultare resistenti ai vaccini:, Galli: "Misure Dpcm non bastano: lo dicono i fatti" Potenziare il monitoraggio delle varianti In ulitma analisiha poi ...Andrea Crisanti ai microfoni di Agorà ha espresso l'idea che un lockdown che no possa essere davvero l'ultimo non sarebbe proponibile. Lo (...) ...Mentre il governo ha convocato una riunione urgente con il Comitato tecnico scientifico per decidere le misure di una possibile nuova stretta anti ...