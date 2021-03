Così la Russia scavalca l’Ema e pubblicizza Sputnik in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) La Russia sta muovendo i pedoni nel gioco della diplomazia dei vaccini. Martedì il profilo Twitter dell’ambasciata russa in Italia ha pubblicato un video promozionale per pubblicizzare il proprio farmaco, “il primo vaccino Covid-19 registrato”, in commercio sotto il simbolico nome di Sputnik V per richiamare gli storici progressi scientifici di Mosca. A fine video il fruitore è invitato mediante link ad andare sul sito ufficiale del vaccino, pieno di statistiche, aggiornamenti sui Paesi che lo hanno approvato per la propria campagna vaccinale e perfino pulsanti per seguire la campagna Sputnik V sui social media. Il tempismo non è casuale. La questione sta infiammando il discorso pubblico Italiano, complici i ritardi europei nella consegna dei vaccini occidentali e l’acquisto di dosi ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Lasta muovendo i pedoni nel gioco della diplomazia dei vaccini. Martedì il profilo Twitter dell’ambasciata russa inha pubblicato un video promozionale perre il proprio farmaco, “il primo vaccino Covid-19 registrato”, in commercio sotto il simbolico nome diV per richiamare gli storici progressi scientifici di Mosca. A fine video il fruitore è invitato mediante link ad andare sul sito ufficiale del vaccino, pieno di statistiche, aggiornamenti sui Paesi che lo hanno approvato per la propria campagna vaccinale e perfino pulsanti per seguire la campagnaV sui social media. Il tempismo non è casuale. La questione sta infiammando il discorso pubblicono, complici i ritardi europei nella consegna dei vaccini occidentali e l’acquisto di dosi ...

Advertising

matteosalvinimi : India, Israele, Stati Uniti, Russia, San Marino. Se ci sono vaccini che funzionano, vista la gestione finora fallim… - zazoomblog : Così la Russia scavalca l’Ema e pubblicizza Sputnik in Italia - #Russia #scavalca #l’Ema #pubblicizza - Side73Dark : RT @aladinae12: Chi glielo dice che in Russia han vaccinato poco e niente e son già tornati alla normalità? Tanto accettiamo tutto. Ci sono… - MamolkcsMamol : RT @aladinae12: Chi glielo dice che in Russia han vaccinato poco e niente e son già tornati alla normalità? Tanto accettiamo tutto. Ci sono… - aladinae12 : Chi glielo dice che in Russia han vaccinato poco e niente e son già tornati alla normalità? Tanto accettiamo tutto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Russia ##Sputnik prodotto in Italia, Vincenzo Trani: 'ottimista' su ok Ema Quindi andavamo secondo la stessa direzione del made with Russia. Così come ormai da anni portiamo avanti la logica del made with Italy'. Entro fine anno si prevede di realizzare presso lo ...

Francesca Dego suona con l'orchestra Verdi ... Es, C, H" (pronunciato come 'De - Es - Ce - Ha '), andando dunque a rappresentare così le iniziali ... Quasi una reminiscenza musicale di quella tournée in Russia che li vide protagonisti assieme, ...

Il mondo nell'era Biden Notizie Geopolitiche Quindi andavamo secondo la stessa direzione del made withcome ormai da anni portiamo avanti la logica del made with Italy'. Entro fine anno si prevede di realizzare presso lo ...... Es, C, H" (pronunciato come 'De - Es - Ce - Ha '), andando dunque a rappresentarele iniziali ... Quasi una reminiscenza musicale di quella tournée inche li vide protagonisti assieme, ...