Commissione UE, entro 2030 banda larga per tutte famiglie e 5G in zone abitate (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Fare dei prossimi anni il decennio digitale dell'Europa. È questa la nuova ambiziosa sfida dell'Unione europea, messa nero su bianco nel Digital Compass 2030, un piano concepito attorno a quattro punti cardinali e che, se realizzato, porterebbe benefici a cittadini e imprese di tutto il Vecchio Continente. Il primo obiettivo da raggiungere prevede che, entro il 2030, almeno l'80% della popolazione adulta possegga competenze digitali di base e che ci siano 20 milioni di specialisti impiegati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (con un aumento del numero di donne operative nel settore). Per quanto riguarda le infrastrutture, nei prossimi dieci anni tutte le famiglie dell'UE dovrebbero beneficiare di una connettività Gigabit e tutte le ...

