Come Francesco in Iraq ha chiuso l'era dei teocon (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - No, rivendica Francesco, non sono niente di tutto questo. Non sono poco coraggioso, non sono un semi eretico, non sono un irresponsabile. Niente di tutto questo: prego ed agisco. Nient'altro. Ad ogni modo, basta questo. Perché Bergoglio non sarà quello che si dice sia, ma di cambiamenti radicali la visita in Iraq ne ha compiuti diversi. Sia sufficiente, per rendersene conto, riflettere su una frase. Meglio, una definizione da lui data. Eccola: “un grande, un saggio, un uomo di Dio, soltanto ascoltandolo si percepisce questo"; “una persona che ha la saggezza e anche la prudenza". Mirabile dictu, il Pontefice parla di un ayatollah. Mirabilis, magari incredibilis. Eppure è così. Dove una volta viveva Khomeini Il Papa ed Ali al-Sistani si sono visti a Najaf, dove oltre mezzo secolo fa viveva Ruhollah Khomeini: a due passi dalla tomba di Ali il ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - No, rivendica, non sono niente di tutto questo. Non sono poco coraggioso, non sono un semi eretico, non sono un irresponsabile. Niente di tutto questo: prego ed agisco. Nient'altro. Ad ogni modo, basta questo. Perché Bergoglio non sarà quello che si dice sia, ma di cambiamenti radicali la visita inne ha compiuti diversi. Sia sufficiente, per rendersene conto, riflettere su una frase. Meglio, una definizione da lui data. Eccola: “un grande, un saggio, un uomo di Dio, soltanto ascoltandolo si percepisce questo"; “una persona che ha la saggezza e anche la prudenza". Mirabile dictu, il Pontefice parla di un ayatollah. Mirabilis, magari incredibilis. Eppure è così. Dove una volta viveva Khomeini Il Papa ed Ali al-Sistani si sono visti a Najaf, dove oltre mezzo secolo fa viveva Ruhollah Khomeini: a due passi dalla tomba di Ali il ...

Advertising

ASmerilli : ?? 'Bisogna inaugurare un nuovo modo per gestire il potere: il potere, come dice papa Francesco, è poter fare qualc… - Maumol : E' un messaggio poderoso, che ripropone il Medio Oriente come una terra di non violenza - Corriere : Papa Francesco: «Il viaggio? È stato come uscire di prigione» - leonard92571642 : Ti ringrazio Francesco, ma sai visto che sono abituato a vivere a mesi sia in US che in Cina, queste informazioni l… - Agenzia_Italia : Come Francesco in Iraq ha chiuso l'era dei teocon -