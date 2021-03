Belen | lo scatto mozzafiato

(Di martedì 9 marzo 2021) La bellarecentemente ha pubblicato sul suo profilo tre foto del suo ultimo servizio fotografico, in cui indossa un meraviglioso completo bianco di Dior. Tra questi tre scatti in particolare uno è piaciuto talmente tanto alla modella da diventare la sua nuova immagine profilo di Instagram. La showgirl argentina nell’ultimo periodo si sta dividendo tra il suo lavoro e i suoi affetti più cari. A quanto pare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen scatto

Mediaset Play

... Ti amo Nachito, troppo Ti amo', ha scritto baby Rodriguez a corredo di unodi coppia. Ovviamente non mancano le foto in cui Cecilia si mostra ai fan in tutto il suo splendore. E mentre...Se la sorellasta sfoggiando in questi giorni con orgoglio il pancione della sua seconda ... Splendida nelloin bianco e nero condiviso su Instagram, Cecilia appare con i lunghi capelli ...Ha scelto di celebrare le donne con una bellissima foto del suo pancione nudo. Laura Barriales è al sesto mese, in dolce attesa di un maschietto dopo la primogenita avuta dal marito Fabio Cattaneo, e ...Cecilia Rodriguez ha decisamente lasciato di stucco i suoi numerosi fan con l'ultimo scatto in topless allo specchio postato sui social ...