Verissimo, backstage: gelo siderale tra Zorzi e Salemi, cosa è accaduto (Di lunedì 8 marzo 2021) I due influencer sono sempre più distanti: nel dietro le quinte del talk il clima respirato è stato 'glaciale' L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 8 marzo 2021) I due influencer sono sempre più distanti: nel dietro le quinte del talk il clima respirato è stato 'glaciale' L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Francym97 : RT @matteovibez: pippo nel backstage di verissimo che non saluta giulia - Vale77813712 : RT @matteovibez: pippo nel backstage di verissimo che non saluta giulia - IsaeChia : #Verissimo, ecco cosa è successo tra #TommasoZorzi e #GiuliaSalemi nel backstage #GfVip #TzVip #Prelemi… - hugsmedobrev : RT @matteovibez: pippo nel backstage di verissimo che non saluta giulia - zazoomblog : Verissimo ecco cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi nel backstage - #Verissimo #successo #Tommaso… -