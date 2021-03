Ue contro AstraZeneca: "Consegnato 10% dosi, giusto lo stop all'export di Draghi" (Di lunedì 8 marzo 2021) “Se un’azienda non” onora i propri impegni, “non possiamo permettere che esporti. Ho sostenuto l’Italia” di Mario Draghi “fin dall’inizio perché da quanto vediamo AstraZeneca distribuisce meno del 10%” in Europa “di quanto fosse stato pattuito per il primo trimestre. Perciò pieno sostegno e allineamento con l’Italia”. Quella di bloccare l’export ”è stata una decisione consensuale”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ad un gruppo ristretto di media europei, tra cui l’agenzia di stampa Ansa. Secondo il contratto, “AstraZeneca doveva iniziare a produrre prima di avere l’autorizzazione al mercato” e preparare le scorte “per distribuire le dosi una volta avuto il via libera. Ha funzionato con Biontech-Pfizer e Moderna, non ha funzionato con AstraZeneca. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) “Se un’azienda non” onora i propri impegni, “non possiamo permettere che esporti. Ho sostenuto l’Italia” di Mario“fin dall’inizio perché da quanto vediamodistribuisce meno del 10%” in Europa “di quanto fosse stato pattuito per il primo trimestre. Perciò pieno sostegno e allineamento con l’Italia”. Quella di bloccare l’”è stata una decisione consensuale”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ad un gruppo ristretto di media europei, tra cui l’agenzia di stampa Ansa. Secondo il contratto, “doveva iniziare a produrre prima di avere l’autorizzazione al mercato” e preparare le scorte “per distribuire leuna volta avuto il via libera. Ha funzionato con Biontech-Pfizer e Moderna, non ha funzionato con. ...

