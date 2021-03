Reddito di cittadinanza | in arrivo un miliardo di euro dal Dl Sostegno

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 8 marzo 2021) Fonti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) hanno reso noto, proprio in questi giorni, che nel decreto, troverà spazio il rifinanziamento deldi, con una somma pari a circa undi. Infatti, anche questo è un tema caldo, insieme a lavoro, pensioni e fisco: un incontro in merito è avvenuto recentemente tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il titolare dell’Economia Daniele Franco. Vediamo dunque più da vicino le ultime novità. Se ti interessa saperne di più sul bonus partita IVA nel dl, clicca qui. Ildiresiste al passaggio al nuovo Governo Sebbene sia stato finora assai discusso e sia stata ipotizzata più volte la sua cancellazione, in questi ultimi ...