Perché l'Italia sta andando così a rilento nella campagna vaccini (Di lunedì 8 marzo 2021) La campagna vaccinale in Italia e in Europa prosegue a ritmi troppo lenti. Se gli Stati Uniti e la Gran Bretagna finora hanno vaccinato rispettivamente il 27% e il 35% della popolazione, il Vecchio Continente è fermo al 9%. Tanti i motivi di questa lentezza, come riporta l'appuntamento odierno con Dataroom di Milena Gabanelli sul Corriere. In primis in Europa la campagna vaccinale è iniziata in ritardo rispetto agli Usa e al Regno Unito Perché l'autorizzazione delle agenzie regolatorie, ossia il via libera all'uso dei vaccini, è arrivata venti giorni dopo. Pfizer/BioNTech ottiene l'autorizzazione il 2 dicembre dall'Mhra inglese, l'11 dicembre dall'Fda americana, mentre solo il 21 dicembre dall'Ema europea. Lo stesso per Moderna: Fda 18 dicembre, Ema 6 gennaio, Mhra 8 gennaio. AstraZeneca: Mhra 30 dicembre, Ema 29 ...

