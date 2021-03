Pd: Serracchiani, 'serve scatto di responsabilità classe dirigente' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Il problema politico si deve risolvere con uno scatto di responsabilità della classe dirigente e facendo nostro il Governo Draghi. Non mi tiro fuori e proprio per questo non ci sto a lasciar sfarinare il Pd o a farlo colonizzare da soggetti che vengono da noi a fare l'uovo come il cuculo. E non voglio che il Governo sia lasciato alla Lega solo perché noi dobbiamo discutere di nomi”. Così la vicepresidente del Pd, Debora Serracchiani. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Il problema politico si deve risolvere con unodidellae facendo nostro il Governo Draghi. Non mi tiro fuori e proprio per questo non ci sto a lasciar sfarinare il Pd o a farlo colonizzare da soggetti che vengono da noi a fare l'uovo come il cuculo. E non voglio che il Governo sia lasciato alla Lega solo perché noi dobbiamo discutere di nomi”. Così la vicepresidente del Pd, Debora

