Napoli | festeggiamenti strozzati dopo 3-1 al Bologna | Ghoulam è di nuovo ai box

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vittoria strameritata quella di ieri contro il. Purtroppo però isono stati limitati dall’ennesimo infortunio di Faouziche ha riportato un trauma distorsivo. Proprio nel suo miglior momento della stagione, stava trovando continuità nelle ultime settimane, ecco che i fantasmi degli infortuni sono tornati più forti che mai. Una carriera flagellata di dolori e sofferenze quelle del talentuoso terzino. Mister Rino Gattuso gli stava dando lo spazio che meritava. Il valore tecnico è indiscutibile e in rosa non ci sono altri giocatori capaci di macinare il suo gioco ed anzi spesso sono molto criticati come Mario Rui o un adattato Hysaj. La società, come Gattuso ed i tifosi, sperano ovviamente che possa tornare al più presto in campo. Il campionato però ...