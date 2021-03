Meghan Markle intervista shock: “Volevo suicidarmi” (Di lunedì 8 marzo 2021) L’attesa intervista di Meghan Markle e il principe Harry rilasciata a Oprah Winfrey tanto temuta dai reali inglesi non ha deluso, molte le rivelazioni rese dai due ex reali britannici finalizzate a fare chiarezza sulla decisione che li ha portati a lasciare il loro ruolo istituzionale e decidere d’abbandonare l’Inghilterra per andare a vivere negli Stati Uniti. In primis Meghan ha chiarito che per apparire davanti alle telecamere insieme al marito non ha percepito nessun compenso, i soldi di cui si parla sono relativi ai diritti. Tra le prime rivelazioni di Meghan quella che fa riferimento al fatto che in seguito alla pressione della stampa inglese ha trascorso un periodo buio dove ha anche pensato di suicidarsi: “Non Volevo più vivere”. Il suo malessere è stato ignorato dalla casa ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 marzo 2021) L’attesadie il principe Harry rilasciata a Oprah Winfrey tanto temuta dai reali inglesi non ha deluso, molte le rivelazioni rese dai due ex reali britannici finalizzate a fare chiarezza sulla decisione che li ha portati a lasciare il loro ruolo istituzionale e decidere d’abbandonare l’Inghilterra per andare a vivere negli Stati Uniti. In primisha chiarito che per apparire davanti alle telecamere insieme al marito non ha percepito nessun compenso, i soldi di cui si parla sono relativi ai diritti. Tra le prime rivelazioni diquella che fa riferimento al fatto che in seguito alla pressione della stampa inglese ha trascorso un periodo buio dove ha anche pensato di suicidarsi: “Nonpiù vivere”. Il suo malessere è stato ignorato dalla casa ...

