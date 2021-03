Inter, difesa d’acciaio e altra vittoria: battuta anche l’Atalanta, mezzo scudetto cucito (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ la vittoria che può valere lo scudetto. Un’Inter sporca e cattiva accetta di dover giocare di rimessa e di fare la “piccola” rispetto all’Atalanta, ma con una difesa d’acciaio inox ottiene una vittoria grazie al gol di Skriniar che riporta i nerazzurri proprio a +6 dall’altra squadra della Madonnina che porta il nome del centrale slovacco. mezzo tricolore cucito sul petto per i ragazzi di Conte, che superano anche l’ostacolo più duro di questi tempi visto lo stato di forma di una squadra che non fa altro che segnare e che dal Meazza esce fuori, oltre che con zero punti anche con zero gol all’attivo. Una battuta d’arresto per la Dea che non cancella però quanto fatto ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ lache può valere lo. Un’sporca e cattiva accetta di dover giocare di rimessa e di fare la “piccola” rispetto al, ma con unainox ottiene unagrazie al gol di Skriniar che riporta i nerazzurri proprio a +6 dall’squadra della Madonnina che porta il nome del centrale slovacco.tricoloresul petto per i ragazzi di Conte, che superanol’ostacolo più duro di questi tempi visto lo stato di forma di una squadra che non fa altro che segnare e che dal Meazza esce fuori, oltre che con zero punticon zero gol all’attivo. Unad’arresto per la Dea che non cancella però quanto fatto ...

