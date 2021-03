Dpcm Draghi | ipotesi di lockdown in tutta Italia Oggi si decide

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il primodi Marioha solo 3 giorni, ma sembra già vecchio: quello entrato in vigore il 6 marzo, e valido per un mese, sembra infatti prossimo a subire ‘qualche’ modifica, in vista dell’– sempre più vicina – di ungeneralizzato di 3 settimane. Deja-vu? Probabile, ma sta volta il senso di familiarità non corrisponde ad un sogno, e Conte se la starà ridendo sotto i baffi. Criticato per i continui cambi di rotta e le comunicazioni sempre troppo a ridosso delle eventuali chiusure, l’ex premier starà avvertendo un senso di rivincita, dato dalla consapevolezza – mai così forte – di quanto al Covid poco importi del resto, compreso i tempi. Al virus piacciono le sorprese. Ed ecco quindi spiegata la totale mancanza di rispetto nei confronti di chiunque avesse bisogno di organizzazione. La situazione ...