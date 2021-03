Covid, le vittime in Italia sono 100mila. Crisanti: “Ma un altro lockdown è improponibile” (Di lunedì 8 marzo 2021) Dall’inizio della pandemia del Coronavirus, un anno fa, fino a oggi, l’Italia è costretta a contare quasi 100mila vittime. A ieri 7 marzo i dati ufficiali indicavano in 99.785 i cittadini che hanno perso la vita a causa – o concausa innestatasi su altre patologie – del Covid-19. La soglia terrificante dei centomila morti è a un passo e in queste ore si discute all’interno del governo se il Paese debba o meno tornare in una qualche forma di lockdown nazionale. Come un anno fa. Cosa sta succedendo? “Peggio di così non si poteva” È vero che i vaccini sono arrivati ma la campagna vaccinale più grande della storia della nostra repubblica marcia a rilento. Su questo influisce anche il mancato rispetto dei patti da parte di alcune multinazionali farmaceutiche, con l’invio di quantitativi di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 marzo 2021) Dall’inizio della pandemia del Coronavirus, un anno fa, fino a oggi, l’è costretta a contare quasi. A ieri 7 marzo i dati ufficiali indicavano in 99.785 i cittadini che hanno perso la vita a causa – o concausa innestatasi su altre patologie – del-19. La soglia terrificante dei centomila morti è a un passo e in queste ore si discute all’interno del governo se il Paese debba o meno tornare in una qualche forma dinazionale. Come un anno fa. Cosa sta succedendo? “Peggio di così non si poteva” È vero che i vacciniarrivati ma la campagna vaccinale più grande della storia della nostra repubblica marcia a rilento. Su questo influisce anche il mancato rispetto dei patti da parte di alcune multinazionali farmaceutiche, con l’invio di quantitativi di ...

TizianaFerrario : Stiamo per toccare il triste traguardo delle 100.000 vittime e mi tocca ancora chiedere in treno a qualche gradasso… - giorgio_gori : Un #BoscodellaMemoria a #Bergamo per ricordare le tante vittime del #Covid. Lo inaugureremo il 18 marzo alla presen… - MediasetTgcom24 : Covid, Gb: 82 vittime in un giorno, è il numero più basso da ottobre #covid - Laura_Bennati : RT @malpassimo: Oggi abbiamo insieme il lunedì, la pioggia, il giorno in cui facciamo 100mila vittime del Covid. Un coro mediatico pro-scuo… - lavocedelne : Agenas, terapie intensive oltre soglia critica in Trentino. Altre 4 vittime e 88 nuovi casi in Alto Adige… -