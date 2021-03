Clima, febbraio più freddo della media in Russia e Nord America (Di lunedì 8 marzo 2021) A livello globale, il mese di febbraio 2021 si è attestato vicino alla media del periodo 1991-2020 (0.26°C più caldo rispetto alla media registrata nel periodo 1981-2010): gran parte di Russia e Nord America hanno visto un febbraio molto più freddo della media 1991-2020, mentre è stato un mese con temperature molto al di sopra della media su parti dell’Artico e in una fascia che si estende verso est, dall’Africa Nord-occidentale e dall’Europa meridionale alla Cina. E’ quanto rileva Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte dell’Unione Europea, che pubblica ogni ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) A livello globale, il mese di2021 si è attestato vicino alladel periodo 1991-2020 (0.26°C più caldo rispetto allaregistrata nel periodo 1981-2010): gran parte dihanno visto unmolto più1991-2020, mentre è stato un mese con temperature molto al di soprasu parti dell’Artico e in una fascia che si estende verso est, dall’Africa-occidentale e dall’Europa meridionale alla Cina. E’ quanto rileva Copernicuste Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte dell’Unione Europea, che pubblica ogni ...

