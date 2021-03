Badante salva 2 anziani in incendio e muore tra le fiamme (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha salvato due anziani coniugi da un incendio, poi è morta tra le fiamme. Una donna di 56 anni di origini bulgare è deceduta nell’incendio di una villetta la scorsa notte a Battipaglia, in provincia di Salerno. Salvi i due coniugi anziani, un uomo di 88 anni e una donna di 86, per i quali la donna lavorava come Badante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i Carabinieri, che stanno indagando su quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe nato dal contatto di una stufa, lasciata accesa di notte nella stanza dei due anziani, a contatto con una coperta di materiale facilmente infiammabile. La 56enne ha svegliato i due coniugi aiutandoli ad uscire dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Hato dueconiugi da un, poi è morta tra le. Una donna di 56 anni di origini bulgare è deceduta nell’di una villetta la scorsa notte a Battipaglia, in provincia di Salerno. Salvi i due coniugi, un uomo di 88 anni e una donna di 86, per i quali la donna lavorava come. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le, e i Carabinieri, che stanno indagando su quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione, l’sarebbe nato dal contatto di una stufa, lasciata accesa di notte nella stanza dei due, a contatto con una coperta di materiale facilmente infiammabile. La 56enne ha svegliato i due coniugi aiutandoli ad uscire dalla ...

