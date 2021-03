8 marzo, Mattarella: “Femminicidio fenomeno impressionante” (Di lunedì 8 marzo 2021) 8 marzo 2021. L'”impressionante fenomeno del Femminicidio”, al centro del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna al Quirinale. “L’anno passato – ricorda il capo dello Stato – le donne assassinate sono state 73. E’ un fenomeno impressionante, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese. Un distorto concetto del rapporto affettivo –che, non a caso, si trasforma in odio mortale– è alla base dei gravi e inaccettabili casi di Femminicidio. Una mentalità che, al dunque, è solo possesso, bramosia, dominio e, in fin dei conti, disprezzo”. Mattarella elenca i nomi delle donne uccise in Italia nei primi due mesi di quest’anno: “Sharon, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) 82021. L'”del”, al centro del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna al Quirinale. “L’anno passato – ricorda il capo dello Stato – le donne assassinate sono state 73. E’ un, che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese. Un distorto concetto del rapporto affettivo –che, non a caso, si trasforma in odio mortale– è alla base dei gravi e inaccettabili casi di. Una mentalità che, al dunque, è solo possesso, bramosia, dominio e, in fin dei conti, disprezzo”.elenca i nomi delle donne uccise in Italia nei primi due mesi di quest’anno: “Sharon, ...

