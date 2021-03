Verona-Milan 0-2, rossoneri non mollano l’Inter (Di domenica 7 marzo 2021) Il Milan vince 2-0 a Verona e resta nella scia dell’Inter. I rossoneri passano al Bentegodi con i gol di Krunic, che sblocca il risultato al 27? su punizione, e di Dalot, che al 50? si inserisce nell’area scaligera e fulmina Silvestri con un destro potente. Il successo consente al Diavolo di salire a 56 punti, a 3 lunghezze dall’Inter capolista che nel posticipo di domani affronta l’Atalanta. Il Verona, fermo a quota 38, rischia di perdere contatto dalla zona europea della classifica. Negli altri match pomeridiani spicca il successo del Crotone che batte 4-2 il Torino. I calabresi, sempre ultimi, salgono a 15 punti. I granata, fermi a 20, scivolano in terzultima posizione. Il Parma sale a quota 16 dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 sul campo della Fiorentina. I viola, che evitano ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Ilvince 2-0 ae resta nella scia del. Ipassano al Bentegodi con i gol di Krunic, che sblocca il risultato al 27? su punizione, e di Dalot, che al 50? si inserisce nell’area scaligera e fulmina Silvestri con un destro potente. Il successo consente al Diavolo di salire a 56 punti, a 3 lunghezze dalcapolista che nel posticipo di domani affronta l’Atalanta. Il, fermo a quota 38, rischia di perdere contatto dalla zona europea della classifica. Negli altri match pomeridiani spicca il successo del Crotone che batte 4-2 il Torino. I calabresi, sempre ultimi, salgono a 15 punti. I granata, fermi a 20, scivolano in terzultima posizione. Il Parma sale a quota 16 dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 sul campo della Fiorentina. I viola, che evitano ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - BatbelinGianca : @pap1pap Ero sicuro che il milan, oggi, portasse a casa il risultato. Il verona oramai è in una posizione tranquill… - 68_dux : RT @mirkonicolino: Irriconoscibile il #Verona di Juric oggi: zero aggressione, possesso palla lento e prevedibile, nessuna cattiveria. Cont… -