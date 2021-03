Thor: Love and Thunder, ecco un video dal set. Jane Foster erediterà i poteri del Mjolnir? (Di domenica 7 marzo 2021) MCU continua ad ampliare il suo catalogo di produzioni, e dopo il grandissimo successo di WandaVision che ha aperto un nuovo capitolo dell'universo supereroistico più amato e conosciuto al mondo, si prepara ad accogliere i prossimi lungometraggi che andranno a definire un altro arco narrativo. Thor: Love and Thunder è in lista di attesa, infatti, il prossimo anno approderà nelle sale cinematografiche. Nel frattempo, continuiamo ad aggiornarci sulle novità del prossimo film con Chris Hemsworth e Natalie Portman: ecco le ultime immagini dal set. Thor: Love and Thunder, nuove immagini dal set. Che ruolo avrà Jane Foster? Taika Waititi, regista del pluripremiato JoJo Rabbit, continua il suo racconto a New Asgard. Dalle ultime foto ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 marzo 2021) MCU continua ad ampliare il suo catalogo di produzioni, e dopo il grandissimo successo di WandaVision che ha aperto un nuovo capitolo dell'universo supereroistico più amato e conosciuto al mondo, si prepara ad accogliere i prossimi lungometraggi che andranno a definire un altro arco narrativo.andè in lista di attesa, infatti, il prossimo anno approderà nelle sale cinematografiche. Nel frattempo, continuiamo ad aggiornarci sulle novità del prossimo film con Chris Hemsworth e Natalie Portman:le ultime immagini dal set.and, nuove immagini dal set. Che ruolo avrà? Taika Waititi, regista del pluripremiato JoJo Rabbit, continua il suo racconto a New Asgard. Dalle ultime foto ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder – Foto e video dal set con Natalie Portman e il memoriale di Odino… - mcuobsel : quest’oggi vivo per le nuove foto dal set di thor love and thunder - arkhvmwing : RT @starcapsicle: NUOVE FOTO DAL SET DI THOR: LOVE AND THUNDER. guardatele vi prego- - PopspaceI : Video e foto inedite dal set di Thor: Love And Thunder mostrano l'attrice coprotagonista Natalie Portman, o meglio… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, un video dal set ha appena svelato il momento in cui Jane Foster solleva il Mjolni… -