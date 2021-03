Sanremo 2021 | i beauty look dei cantanti | protagonista l’eyeliner e lo sguardo

(Di domenica 7 marzo 2021) Si è conclusa definitivamente questa edizione del Festival di. In questoche porta ancora con sé gli strascichi di un 2020 difficile, il festival della canzone italiana ci ha fatto un po’ sognare, regalandocie make up favolosi.indiscusso delè stato, utilizzato rigorosamente con linea doppia e, talvolta, con due colori. Ecco come riprodurre lo stessosanremese. Make up daI make up sfoggiati durante la 71esima edizione del Festival disono stati un crescendo di glam e intensità. Protagonisti indiscussi gli occhi, valorizzati con un trucco dapprima cauto e sobrio e poi sempre più da ...

Advertising

RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - icarvstommo : RT @itsgiulix: XF 2017 Sanremo 2021 Fedez da il suo si si contendono il ai Maneskin primo posto #… - BITCHYFit : Sanremo 2021: la classifica finale -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

L'augurio di Meta: "Portate l'Eurovision in Italia". Colapesce e Dimartino e Willie Peyote: "Brutto non ricevere i premi della critica sul palco". Fedez e l'endorsement di Chiara Ferragni: "Cosa vi ...Mentre i vincitori festeggiano, il giorno successivo alla finalissima del Festival diemergono anche i dissapori tra i cantanti celati dietro le quinte. E nella fattispecie il litigio del day after ha per protagonisti il terzo classificato Ermal Meta e il premio della ...Roma, 7 mar. (askanews) - I Maneskin, vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Zitti e buoni" sono intervenuti questa mattina in diretta su RTL 102.5 per commentare la ...Sindaco e Giunta furbetti del vaccino. Accade a Corleone, in provincia di Palermo. Il primo cittadino, Nicolò Nicolosi, e alcuni assessori si sarebbero fatti iniettare la dose senza che il loro nome f ...