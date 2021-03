I Santi di Lunedì 8 Marzo 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) I Santi DEL GIORNO, 8 Marzoda www.Santiebeati.it San GIOVANNI DI DIO Religioso – Memoria FacoltativaMontemor-o-novo, Portogallo, 8 Marzo 1495 – Granada, Spagna, 8 Marzo 1550Nato a Montemoro-Novo, poco lontano da Lisbona, nel 1495, Giovanni di Dio – allora Giovanni Ciudad – trasferitosi in Spagna, vive una vita di avventure, passando dalla pericolosa carriera militare alla vendita di libri. Ricoverato nell’ospedale di Granada per presunti disturbi mentali legati alle manifestazioni “eccessive” di fede, incontra la drammatica realtà dei malati, abbandonati a se stessi ed emarginati e decide così di consacrare la sua vita al servizio degli infermi. Fonda il suo pr…www.Santiebeati.it/dettaglio/26300 San LITIFREDO (O LIUTFREDO) DI PAVIA ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) IDEL GIORNO, 8da www.ebeati.it San GIOVANNI DI DIO Religioso – Memoria FacoltativaMontemor-o-novo, Portogallo, 81495 – Granada, Spagna, 81550Nato a Montemoro-Novo, poco lontano da Lisbona, nel 1495, Giovanni di Dio – allora Giovanni Ciudad – trasferitosi in Spagna, vive una vita di avventure, passando dalla pericolosa carriera militare alla vendita di libri. Ricoverato nell’ospedale di Granada per presunti disturbi mentali legati alle manifestazioni “eccessive” di fede, incontra la drammatica realtà dei malati, abbandonati a se stessi ed emarginati e decide così di consacrare la sua vita al servizio degli infermi. Fonda il suo pr…www.ebeati.it/dettaglio/26300 San LITIFREDO (O LIUTFREDO) DI PAVIA ...

Advertising

Heraldoverona : Appuntamento lunedì 8 marzo h 18.31 live con l’avvocata Sabrina De Santi, presidente dell’AIAF-Associazione Italian… - 64domenico : @myrtamerlino Pretendo da cittaddino italiano che lei parli di ristori o sostegni,chiamateli come volete ma parlate… - federica_bosco : Al COM nuovo padiglione gestito da ASST Santi Paolo e Carlo. AstraZeneca per il personale sanitario e Pfizer per gl… - SALTAEVINEGAR : ma come è probabile che il lazio diventi zona arancione da lunedì mannaggia ai santi - blu_eventi : RT @contattogiorgi: 'WebRadio Associazione Vitanova NavigATTori, Santi (forse), Poeti: pensieri dedicati, a cura di Silvana Guida Puntata d… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Lunedì 'A cura delle donne': le iniziative in programma a Riva del Garda RIVA . "A Cura delle Donne" è il titolo del ciclo di iniziative che si svolge lunedì 8 marzo a Riva del Garda per la Giornata internazionale della donna . La giornata di ...del sindaco Cristina Santi: ...

Giornata della donna, domani la consegna delle mascherine con le mimose In occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra domani, lunedì 8 marzo, ecco tutte le iniziative a Siena e provincia per riflettere sul senso della ...opportunità Clio Biondi Santi.

Per la festa dei Santi Medici riapre l'antico santuario in via Di Mezzo Corriere di Taranto RIVA . "A Cura delle Donne" è il titolo del ciclo di iniziative che si svolge8 marzo a Riva del Garda per la Giornata internazionale della donna . La giornata di ...del sindaco Cristina: ...In occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra domani,8 marzo, ecco tutte le iniziative a Siena e provincia per riflettere sul senso della ...opportunità Clio Biondi