COVID | 68enne di Quadrelle muore al Moscati di Avellino

(Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto la notte scorsa, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 68 anni di(Av), ricoverato in sub intensiva dal 1º marzo e trasferito in terapia intensiva il 3. Nelle areedell’Azienda ospedalierarisultano ricoverati 67 pazienti: 5 in terapia intensiva, 36 nelle aree verde e gialla delHospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e 18 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È deceduto la notte scorsa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'Azienda Moscati, un paziente di 68 anni di Quadrelle (Av), ricoverato in sub intensiva dal 1º marzo e trasferito in terapia ...