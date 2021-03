Ashley Graham e la caduta dei capelli post-partum

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) Diciamolo forte e chiaro: Ashley Graham è una di noi. La modella americana (che detesta essere definita plus-size, motivo per cui eviteremo di farlo) ha documentato con candore sui social i piccoli e grandi cambiamenti fisici avvenuti durante e dopo la sua prima gravidanza, dimostrando con le sue foto di pancetta, ragadi sul seno in allattamento e smagliature che la maternità non è sempre tutto rose e fiori, come spesso si vuole far credere. Qualche giorno fa, la top americana ha dedicato un post Instagram a un altro effetto del post-partum: i capelli che, piano piano, ricrescono, morbidi come piume di un pulcino. Facendo sfoggio della sua nota autoironia, Ashley Graham ha postato una foto della nuova frangettina “piumata” che sta crescendo sulla parte alta della fronte, aggiungendo di trovare una certa somiglianza con la pettinatura di Elvis, il cattivo del film James Bond “Quantum of Solace”.