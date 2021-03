Ambulanze in attesa all’esterno dell’ospedale: arrivano i Carabinieri (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Controllo dei Carabinieri all’ospedale “Scarlato” di Scafati (Salerno) dove da giorni si registrano code di Ambulanze all’esterno. I militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore – come riportato da alcuni quotidiani e confermato da fonti investigative – al loro arrivo hanno trovato quattro mezzi di soccorso che attendevano con pazienti all’interno. Un equipaggio stava aspettando che si liberasse un posto da circa 24 ore. Gli uomini dell’Arma, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, hanno appurato che l’ospedale non riceveva per saturazione. In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti per verificare come vengono assegnati gli interventi e se il tutto stia funzionando in maniera corretta. A Scafati negli ultimi giorni si sta vivendo una situazione definita ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Controllo deiall’ospedale “Scarlato” di Scafati (Salerno) dove da giorni si registrano code di. I militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore – come riportato da alcuni quotidiani e confermato da fonti investigative – al loro arrivo hanno trovato quattro mezzi di soccorso che attendevano con pazienti all’interno. Un equipaggio stava aspettando che si liberasse un posto da circa 24 ore. Gli uomini dell’Arma, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, hanno appurato che l’ospedale non riceveva per saturazione. In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti per verificare come vengono assegnati gli interventi e se il tutto stia funzionando in maniera corretta. A Scafati negli ultimi giorni si sta vivendo una situazione definita ...

