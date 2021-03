Stupro al parco | la vittima 22enne | “Facevo Jogging”

(Di sabato 6 marzo 2021) La giovane studentessa si stava allenando aldi Villa Gordiani quando l’aggressore l’ha afferrata alle spalle e trascinata via. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Non Una Di Meno – Roma (@nonunadimeno roma) Un’altra volta, l’ennesima violenza sulla donne. A pochi giorni dall’8 marzo, all’alba di venerdì 5 marzo una L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

violetsbian : tw: stupro, violenza sessuale - - - comunque ho appena sentito al tg5 di una ragazza che è stata stuprata di giorno… - nicelivingspace : RT @_DAGOSPIA_: STUPRO CAPITALE-A VILLA GORDIANI UNA RAGAZZA VIENE VIOLENTATA MENTRE CORRE NEL PARCO - ALisimberti : RT @tempoweb: Va a correre di mattina nel parco di Villa Gordiani e viene stuprata #stupro #violenza #VillaGordiani #iltempoquotidiano htt… - radiosonar_net : RT @nonunadimeno: Stupro in un parco a #Roma. Se toccano una toccano tutte! #6marzo Appuntamento al parco di Villa Gordiani ore 16. https:… - ALisimberti : RT @_DAGOSPIA_: STUPRO CAPITALE-A VILLA GORDIANI UNA RAGAZZA VIENE VIOLENTATA MENTRE CORRE NEL PARCO -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro parco

Gli agenti della Squadra mobile, diretti da Luigi Silipo, stanno stringendo il cerchio sul responsabile dello, mentre la Scientifica ha svolto un lungo sopralluogo nel: sarebbero state ...L'accaduto Stando alla ricostruzione dei fatti, la ragazza stava correndo nelquesta mattina quando, più o meno tra la zona adibita ai giochi per i bambini e il centro anziani, un uomo l'ha ...Mauro Cifelli per romatoday.it L'intervento della polizia a Villa Gordiani stupro 1 Choc a Villa Gordiani dove una ragazza è stata violentata nel parco nella mattinata di oggi. Vittima una giovane di ...Per non farmi urlare mi ha premuto una mano sulla bocca e poi mi ha trascinata via.». Un racconto da brividi, fra le lacrime, poco dopo essere stata violentata poco dopo le sei di ieri mattina da un u ...