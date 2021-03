Spezia-Benevento 1-1 | A Gaich risponde Verde

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 marzo 2021) Finisce 1-1, con un gol per tempo tra. La squadra di Inzaghi (senza Schiattarella e Insigne, lasciati a casa per un provvedimento disciplinare) passa in vantaggio, con l`argentino Gauch, all`esordio da titolare al 24`. Nella ripresa la pressione dellosi fa più forte, Gyasi colpisce con un colpo di testa la traversa piena, poi tocca aal termine di un`azione confusa in area, mettere alle spalle di Montipò al 71`.Risultati (ventiseiesima giornata):1-1, ore 18 Udinese-Sassuolo, ore 20.45 Juventus-Lazio; 7/3 ore 12.30 Roma-Genoa, ore 15 Fiorentina-Parma, Crotone-Torino, Verona-Milan, ore 18 Sampdoria-Cagliari, ore 20.45 Napoli-Bologna, 8/3 ore 20.45 Inter-AtalantaClassifica: Inter 59, Milan 53, Juventus, Atalanta 49, Roma 47, Napoli 44, ...