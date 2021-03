Serie A, oggi continua la 26a giornata. Il programma (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo il turno infrasettimanale è partita la 26a giornata di Serie A, la Juve ha trionfato sulla Lazio nel big match del sabato e lunedì c’è Inter-Atalanta, partite importanti in ottica scudetto e zona Champions. Ecco il programma completo: SABATO 6 MARZOSpezia-Benevento 1-1 Udinese-Sassuolo 2-0 Juventus-Lazio 3-1 DOMENICA 7 MARZO Roma-Genoa alle 12.30 Crotone-Torino alle 15.00 Fiorentina-Parma alle 15.00 Verona-Milan alle 15.00 Sampdoria-Cagliari alle 18.00 Napoli-Bologna alle 20.45 LUNEDI’ 8 MARZO Inter-Atalanta alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo il turno infrasettimanale è partita la 26adiA, la Juve ha trionfato sulla Lazio nel big match del sabato e lunedì c’è Inter-Atalanta, partite importanti in ottica scudetto e zona Champions. Ecco ilcompleto: SABATO 6 MARZOSpezia-Benevento 1-1 Udinese-Sassuolo 2-0 Juventus-Lazio 3-1 DOMENICA 7 MARZO Roma-Genoa alle 12.30 Crotone-Torino alle 15.00 Fiorentina-Parma alle 15.00 Verona-Milan alle 15.00 Sampdoria-Cagliari alle 18.00 Napoli-Bologna alle 20.45 LUNEDI’ 8 MARZO Inter-Atalanta alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

peppeprovenzano : Oggi siamo percepiti come un partito di potere, fatto di persone mediamente capaci, serie. Ma di fronte alla soffer… - TuttoMercatoWeb : Non è andato tutto bene. Il 9 del Sassuolo Caputo: 'Oggi scriverei: 'Vacciniamoci tutti'' - SkySport : VIDEO. Bugo: 'Non potevo cantare oggi, gioca la Juve!' - holdontoyou13 : @ireneferx @giuristapazza ?????? rosa energica, deddy buona notte mi pare giusto cmq io mood deddy ormai della serie… - JuventinismoS : @Andrea13757747 Le news di oggi sono parole e basta.. Il tempo sta scadendo.. Ma lo sai vero che il termine per la… -