Sanremo Visto e Copiato: il make-up tutorial del look di Annalisa in quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) La cantante savonese, 35 anni, laureata in fisica e dalla voce potente, è tra le preferite per la vittoria di questo Sanremo 2021. Per noi il suo look in tutta la durata della kermesse ha già vinto, perché è stato un'inno alla semplicità e alla luminosità. In quarta serata gli occhi sfumati nel marrone ci hanno conquistato e il suo make-up è diventato l'ispirazione per il nostro tutorial per la rubrica «Sanremo Visto e Copiato». Rita Fiorentino ha ricreato il suo trucco mischiando prodotti in crema con altri in polvere, un gioco di texture che soprattutto, per gli illuminanti, ha amplificato l'iridescenza. Il risultato è uno sguardo da copertina che mette in risalto i suoi occhi verde militare in contrasto con i capelli rosso ramati. Anche il rossetto perfettamente in nuance, bordeaux chiaro opaco ha contribuito a creare l'armonia perfetta sul viso dai pochi chiaroscuri, quasi assente il contouring, che ha solo esaltato il colorito diafano naturale della cantante.

