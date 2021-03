Roma, persona sui binari sulla Metro B: circolazione interrotta, ecco cosa sta succedendo (Di sabato 6 marzo 2021) Metro B Roma, circolazione interrotta nella tratta Bologna Rebibbia. Alla stazione dei Monti Tiburtini una persona è finita sui binari. Da capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Atac rende noto che a breve la circolazione dovrebbe essere comunque ripristinata. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina AGG#Roma #MetroB circolazione interrotta nella tratta #Bologna – #Rebibbia @Tiburno1 @MetroxRoma @Terzobinarioit#pendolariLaz https://t.co/YaJ4jb5vWn — Astral Infomobilità (@astralmobilita) March 6, 2021 AGG#Roma #MetroB circolazione interrotta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021)nella tratta Bologna Rebibbia. Alla stazione dei Monti Tiburtini unaè finita sui. Da capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Atac rende noto che a breve ladovrebbe essere comunque ripristinata. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina AGG#nella tratta #Bologna – #Rebibbia @Tiburno1 @@Terzooit#pendolariLaz https://t.co/YaJ4jb5vWn — Astral Infomobilità (@astralmobilita) March 6, 2021 AGG#...

